شاهد: صورة طبيب سعودي يتناول إفطاره أثناء عملية للدماغ تشعل منصات التواصل ووزير الصحة يكرمه!

وجه وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، مدير صحة الحدود الشمالية عبد الله العازمي، بتكريم جراح أشعلت صوره وهو يتناول الإفطار أثناء عملية جراحية، منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر الطبيب السعودي، عبد الرزاق الهزيمي، صورة له وهو يفطر وقت أذان المغرب، على صفحته في موقع “تويتر”، لتنهال عليه تعليقات المديح والدعاء، وفقاً لروسيا اليوم.

وكتب عبد الرزاق: “إفطار بغرفة العمليات ولله الحمد أثناء إجراء تدخل جراحي لإنقاذ حياة مريض أربعيني يعاني من نزف دماغي إثر تشوهه بأحد الأوعية الدموية الدماغية، كتب الله أجر جميع الزملاء”.

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والهزيمي هو رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى الأمير عبد العزيز بن مساعد بمدينة عرعر، ومشرف أقسام جراحة المخ والأعصاب بمنطقة الحدود الشمالية.

على إثر ذلك، قدمت إدارة المستشفى الشكر للطبيب، وقالت إنه أجرى عملية أنقذ خلالها حياة مريض أربعيني يعاني نزيفا دماغيا، وتزامن ذلك مع موعد الإفطار، فساعدته الممرضة على تناول بعض الأكل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)