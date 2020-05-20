فزعة سنار تدعو الخيرين والمؤسسات والمواطنين المساهمة في الفزعه

دعت اللجنة العليا لفزعة سنار لمواجهة جائحة كورونا مواطني ولاية سنار والخيرين من ابناء الولاية داخل وخارج السودان والمؤسسات والادارات الأهلية لمواصلة المساهمة في فزعة سنار لدرء جائحة كورونا على رقم الحساب (2265776) بنك الخرطوم فرع سنجه .

واكد امين عام حكومة ولاية سنار الاستاذ خالد محمد موسي بحسب سونا، أهمية الفزعة وضرورة مشاركة كل المؤسسات والادارة الأهلية واصحاب العمل ورجال البر والإحسان .

فيما طالب مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المناوب بسنار د. الهادي عوض باستمرارية الفزعة الى ان يتم اعلان السودان خالى من كورونا .

Advertisements

مدير عام وزارة المالية والاقتصاد بالانابة الزين محمد أحمد أمن على اهمية تفعيل فزعة سنار خاصة وان الناس موعودين بزيادة غير مسبوقة في المرتبات و دعا ممثل قوى الحرية والتغيير بولاية سنار زروق بسيوني الى ضرورة .وصول المعلومة عن فزعة سنار الى كل بيت وكل مواطن داخل وخارج البلاد . ويذكر ان الاجتماع استمع الى تقريرين من مدير عام الصحة المناوب حول الصرف على ميزانية كورونا و وتقرير حول دور الاعلام في تبصير وتوعية المواطنين بكورونا وحثهم على دعم الفزعة وكان الاجتماع بحضور ممثل الادارة الاهلية وليد المك وممثل اللجنة التنسيقية لوزارة المالية وممثل قوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)