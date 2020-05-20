اغلاق اسواق ام روابة بعد ظهور عدد من حالات كورونا

عقدت لجنة الطوارئ الصحية بمحلية ام روابة بولاية شمال كردفان اجتماعا موسعا برئاسة الاستاذة ابتسام ابراهيم محمد السقدي المدير التنفيذي لمحلية ام روابة وناقش الاجتماع الاحوال الصحية وموقف المحلية من جائحة كورونا.
واوضحت اللجان الصحية بحسب سونا، ان هنالك عدد من حالات الاشتباه بعدد من القري بالوحدات الادارية وتم اخذ العينات منها وارسالها للفحص المعملي بجانب شفاء عدد من الحالات السابقة.
وامن الاجتماع علي مواصلة حظر التجوال واغلاق سوق ام روابة والاسواق الريفية ومنع حركة المرور داخليا وخارجيا و كل اشكال التجمعات بجانب تكثيف حملات التوعية والتثقيف وتنظيم الورش التدريبية للكوادر الصحية للحد من خطورة الحد من خطورة انتشار الم
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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