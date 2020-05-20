عاجل.. تعرف على إجمالي وفيات وإصابات كورونا بالسودان

الأربعاء 20 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (137) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تسجيل (6) وفيات، بينما تماثلت (39) حالات جديدة للشفاء.



وذلك حسب التقارير الوبائية ليوم الأحد الموافق 17 مايو 2020 م.

و بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في السودان منذ بداية الوباء إلى (2728) حالة، متضمنة (111) وفاة.

Advertisements

ويتلقي المرضي الرعاية الطبية اللازمة، وهذا و قد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء (286) حالة.

ونوهت وزارة الصحة الإتحادية إلي إجراء ترتيبات في المعمل القومي للصحة العامة (ستاك) لتنفيذ خطة التوسع في الفحص المعملي للأعداد المتزايدة من حالات الإشتباه .

وأفادت الوزارة: بما أننا درجنا علي إعلان الحالات المؤكدة معمليآ فإن العدد المعلن في هذا التقرير لا يعكس معدل الحالات اليومي و هو أقل من العدد المتوقع.

وأن العمل جاري لمعالجة كل المعوقات في أسرع وقت حتي يصدر الإعلان الوبائي بصورة يومية منتظمة مطابقة للواقع الوبائي اليومي.

وشددت وزارة الصحة الاتحادية علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.