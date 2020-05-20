إغلاق اسواق ام روابة بعد ظهور عدد من حالات كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عقدت لجنة الطوارئ الصحية بمحلية ام روابة بولاية شمال كردفان اجتماعا موسعا برئاسة الاستاذة ابتسام ابراهيم محمد السقدي المدير التنفيذي لمحلية ام روابة وناقش الاجتماع الاحوال الصحية وموقف المحلية من جائحة كورونا.

واوضحت اللجان الصحية ان هنالك عدد من حالات الاشتباه بعدد من القري بالوحدات الادارية وتم اخذ العينات منها وارسالها للفحص المعملي بجانب شفاء عدد من الحالات السابقة.

وامن الاجتماع علي مواصلة حظر التجوال واغلاق سوق ام روابة والاسواق الريفية ومنع حركة المرور داخليا وخارجيا و كل اشكال التجمعات بجانب تكثيف حملات التوعية والتثقيف وتنظيم الورش التدريبية للكوادر الصحية للحد من خطورة الحد من خطورة انتشار المرض.