مجلس الوزراء: عطلة عيد الفطر من الأحد وحتى الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن العطلة الرسمية لعيد الفطر المبارك، من يوم الاحد 24/5/2020 وحتى يوم الخميس 28/5/2020، على أن يزاول العاملين عقبها أعمالهم في الميقات المحدد وذلك وفقا للنظم والقواعد التي تنظم ساعات وأيام العمل الرسمية ووفقا الضوابط التي تصدرها اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وهنأت الامانة العامة لمجلس الوزراء، المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعية الله تعالى أن يعيدها والأمة تنعم بالصحة والامن والسلام والاستقرار.

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