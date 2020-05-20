احمد المك يكشف عن سبب انفصاله من أفراح عصام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
استضاف الصحفي أحمد دندش و حسب ما جاء في الفيديو في برنامجه الصندوق في موسمه الثاني الملحن أحمد المك و وجه إليه من ضمن فقرات البرنامج أسئلته التي عود الجمهور انتظارها دائماً. بدأ دندش بسؤال المك عن معنى الحب في حياته فرد عليه بأن للحب مساحة واسعة في حياة المك، و أضاف بأن للحب معنى جميل جعله يحب كافة من حوله. سأل دندش عن ما اذا كان للمك علاقة برجال الأعمال تجعله يقوم بدفع بعض ألحانه لينسبونها إليهم، و رد المك بالنفي و أجاب دندش حينما سأله عن التشويش الذي قد تسببه له شائعات رجال الأعمال و علاقته بهم بأنه لا يصله أي تشويش بهذا الخصوص و وصف علاقته بهم بأنها علاقة طيبة. كما سأله دندش عن سر اكتشافه للمواهب النسائية فقط فرد المك بأن اكتشاف الفنان لا يعني صناعته و ان الاكتشاف يمثل فقط تقديم الدعم للفنان و مساعدته في الوصول إلى الجمهور. و تناول أحمد دندش ضمن اسئلته موضوع انفصال الملحن أحمد المك من الفنانة أفراح عصام و سأل المك عن طريقة الإنفصال هللها علاقة بفارق السن بين الطرفين أم أنها نقطة كسبها الحساد و الخبثاء في التفريق بينهم، و رد أحمد المك بأن وقوع الزواج نفسه ينفي تمام الخيار الأول و كان مؤيدا للخيار الثاني. كان أحمد المك مشرفا على برنامج أغاني و أغاني للعام 2017 كما لديه البرامج الخاصة به و التي يقوم بإنتاجها بجانب كونه ملحنا معروفا بالأوساط الموسيقية.
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