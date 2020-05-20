شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر وزير الصحة د. أكرم علي التوم، قراراً أعفى بموجبه بعض مديري الإدارات بالوزارة.

وأشار القرار إلى أن الإعفاءات جاءت بناءً على النقاش الذي تم داخل مجلس الوكيل مع الوزير بخصوص بعض مديري الإدارات. وتقرر بموجب ذلك إنهاء تكليف مدير الإدارة العامة للسياسات والتخطيط د. محمد علي الحسين، ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية د. شذى سيد أحمد.

وفي سياق مُتصل، أصدر وكيل وزارة الصحة سارة عبد العظيم حسنين، قراراً أعفى بموجبه مدير إدارة تعزيز الصحة د. نجوى يحيى الحسين من كافة المهام الموكلة إليها كمدير لإدارة تعزيز الصحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعفاء بعض مديري الإدارات بوزارة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.