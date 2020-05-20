إثيوبيا تكشف أسباب فشل مفاوضات “سد النهضة” وتعلن موعد الملء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدمت إثيوبيا، مساء أمس الثلاثاء، إحاطة للسفراء المقيمين في أديس أبابا حول سير أعمال بناء سد النهضة.

وسلط وزير المياه والري والطاقة سيليشي بقيلا، الضوء على المفاوضات التي جرت بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن عملية بناء سد النهضة، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وشرح الوزير الأثيوبي أسباب “فشل المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث”، مؤكدا أن “سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدول المصب”.

وأبلغ بقيلا، السفراء أن بناء سد النهضة وصل إلى 73 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ إثيوبيا في التعبية الأولية لخزان السد في يوليو/ تموز المقبل.

سبوتنيك