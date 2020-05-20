“أنصار الله” تكشف لأول مرة سبب الحرب على اليمن وسوريا واغتيال سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الناطق الرسمي لجماعة “أنصار الله” ، إن “فلسطين ليست للمزايدة ومن يقف معها يدفع دما ويقدم الشهداء”، مؤكدا أن جزءا من “أسباب العدوان على اليمن لموقفه المستقل من قضايا الأمة”.

قال عبد السلام، خلال لقاء خاص على قناة “المسيرة”: “كل الصفقات لم تتمكن من طمس قضية فلسطين، وإسرائيل لا زالت العدو الأول للأمة”، لافتاً إلى أن “لا مشروع للسعودية إلا أن تقدم الأمة على طبق من ذهب خدمة لأمريكا وإسرائيل”.

وشدد على أن “محور المقاومة الاصطفاف على كافة المستويات لمواجهة الأعداء”، مشيراً إلى أن “الحرب على اليمن وسوريا والعراق واغتيال الحاج قاسم سليماني وحصار إيران بسبب المواقف المشرفة تجاه قضايا الأمة المركزية”.

كما أكد أن “المشاركة الإسرائيلية بالغارات والدعم اللوجيستي في العدوان على اليمن بات أمراً معروفا، وأن المخابرات الإسرائيلية تعمل في ذات السياق”، مشيرا إلى موقف اليمن تجاه فلسطين.

وقال عبد السلام: “نحن في اليمن متقدمون في الموقف والفعل، فالمقاطعة للبضائع فاعلة لدينا أكثر من غيرنا بالإضافة إلى التعبئة الثقافية”، مشيرا إلى أن اليمن قدم بصموده للعام السادس نموذجا مشرفا أمام صلف العدوان الذي يعيش وضعا صعباً وسيئاً، داعياً شعبنا العظيم لمزيد من الصمود.