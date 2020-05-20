رد ناري لوزير داخلية ليبيا على دعوة قرقاش لوقف إطلاق النار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إنه “لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار، والعودة إلى مسار العملية السياسية”.

وكتب قرقاش: “نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية، المتصل بموقف المجتمع الدولي، فلا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار، والعودة إلى مسار العملية السياسية”

وأكمل: “لا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك”.

وتتهم الحكومة الليبية الإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود هجوما متعثرا منذ أكثر من عام؛ من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس.

ورد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا على دعوة الوزير الإماراتي.

وقال باشاغا إن الأزمة في ليبيا ما كانت لتكون أصلا لولا تدخلاتكم الخبيثة في شؤونها الداخلية، ودعمكم للانقلابيين، وإرسالكم للأسلحة، وشراؤكم للذمم بمالكم الفاسد، وتحريضكم على العنف بإعلامكم المُضلل.

وأضاف في تغريدة له على صفحته على “تويتر”: “أسلحتكم التي خلّفها عملاؤكم وراءهم ستظل شاهدا على سوء أعمالكم، ودليلا نلاحقكم به ما حيينا”.

وتابع: “كفاكم ضحكا على المغفلين، وتلاعبا بالألفاظ والموازين، وقلبا للحقائق، ولعبكم دور أبناء يعقوب، وادعاءكم البكاء على يوسف. سخَّرتمْ إعلامكم المضلل، ومالكم الفاسد، وخرقتم باستمرار قرارات

الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا؛ سعيا منكم وراء سراب حلمكم بمشروع ديكتاتوري آخر في المنطقة”.

فيما قال المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد محمد قنونو، إن “الوقت حان ليتدفق النفط الليبي مجددا.. والضرب على الأيدي الآثمة العابثة بقوت الليبيين”.