الخليج 365:

ارتفع عدد الوفيات عن المعدل الطبيعي في قرية ام شانق ريفي محلية شرق الجزيرة بوﻻية الجزيرة رفاعة واوضح مصدر مسؤول بمنصة شرق الجزيرة لمكافحة جائحة كورونا أن القرية فقدت العدد من موطنيها اكثرهم كبار سن مصابين بحمى الملاريا حسب التشخيص وذلك خلال الثلاث أسابيع من شهر رمضان الجاري بينما أكد أن المنصة تحركت اليوم وفي معيتها مسوؤل الوبئيات بمحلية شرق الجزيرة د.سلوي عثمان و مدير صحة البئية بالمحلية د.فاطمة ابراهيم ومدير مكافحة العدوي بالمحلية د. مناهل مصطفى وعدد من الأطباء وتم اخذ خمس عينات عشوائية من أهالي قرية أم شانق من المشتبه بهم لفحص فيروس كورونا وتم ارسالها لمعمل النيل الأزرق بود مدني والتي ستظهر نتيجتها خلال الساعات القادمة ووضع المشتبه بهم في حجر منزلي بالقرية وذلك بعد اقناع أهالي المنطقة بالخضوع للفحص اﻻمر الذي كان مرفوضا لديهم الي ان فاق عدد الوفيات ال(10) حالات.

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كانت هذه تفاصيل خبر ولاية الجزيرة.. اخضاع مواطني قرية لفحص (كورونا) بعد وفاة (10)حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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