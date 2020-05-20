عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 20 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

شبكة محامي دارفور تُطالب الحكومة بإعلان الفاشر منطقة كوارث صحية

لجان المقاومة : حملة ممنهجة ضدنا تقودها قوى الردة ومتمسكون بالسلمية

غرب كردفان تستبعد معلمين وموظفين من زيادة المرتبات

حكومة نهر النيل تقرر إغلاق كافة المعابر

والي الجزيرة يحظر التداول ببيع وشراء القمح ونقله خارج الولاية

القوات المسلحة تنفى وجود اى تحركات عسكرية بكادقلي

تفاقم الخلافات بين والي شمال كردفان وقوى التغيير

الفكي: بحثنا مع لجنة ازالة التمكين بالقضارف الاسراع ببدء عملها

(الأمن والدفاع) يؤمن على مبادرات حمدوك لتقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا

التيار

مجلس الوزراء: عطلة عيد الفطر من الأحد إلى الخميس

إحباط تهريب مخدرات عبر مطار الخرطوم مخبأة داخل أقلام حواجب

اضراب المنتظرين بسجن امدرمان

انضمام حركتين مسلحتين إلي تحالف الكفاح المسلحة

وفيات غير طبيعية بالفاشر والصحة تصرح انها كورونا

النيل الدولية

حمدوك ينخرط في اجتماعات مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

جهاز المخابرات يوضح حقيقة إعادة هيئة العمليات

ضبط حبوب كبتاجون المخدرة داخل اقلام تخطيط الحواجب بمطار الخرطوم

ملف دراسة اعادة (10) ألف سوداني عالق بالخارج على طاولة الحكومة

السوداني الدولية

صورة اطفال بالقضارف يعبثون بنفايات مركز عزل تثير سخطا وغضبا

والي البحر الأحمر يوجه أصحاب المخابز بتوفير الخبز خلال عطلة العيد

إنشاء قسم شرطة بين قبلتي النوبة والبني عامر

اليوم التالي

خبير جيولوجي يعتذر عن رئاسة المجلس الاستشاري للموارد المعدنية

انهاء تكليف (3) مدراء إدارات عليا بوزارة الصحة

الكبار في المريخ يتسابقون لسحب الثقة من مجلس الإدارة

آخر لحظة

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تجديد الحظر ومنع صلاة العيد بالقضارف

حملة تعقيم كبرى للدفاع المدني بولاية الخرطوم

(المخابرات): لم تتم اعادة هيئة العمليات

غرب كردفان تعجز عن سدد مرتبات(٢٤٢٩) موظفا

صوت الأمة

المهدي: دماء الشهداء خط أحمر ولا أنوي الترشح في الانتخابات

الهادي إدريس لـ “صوت الأمة”: ما حدث إنسحاب مناوي

أكثر من (10) آلاف سوداني عالق في الخارج

حمدوك يقود وساطة لإحتواء أزمة سد النهضة

أخبار اليوم

هيئة الجمارك والادارة العامة لمكافحة المخدرات يحبطان محاولة لتهريب المخدرات عبر مطار الخرطوم الدولي

حركة جيش تحرير السودان تصدر بيانا الي جماهير الشعب السوداني واخبار اليوم تنشر نصه

جهاز المخابرات العامة ينفي عودة هيئة العمليات بصلاحيات الاعتقال والتفتيش

الوطن

الصحة تعلن عن ١٣٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا

غازي صلاح الدين يرد على الشفيع خضر

مستشار البرهان :القائد العام غير راغب في الاستمرار في السلطة

البروفسيور قريش يطالب مجلس السيادة برفع ملف سد النهضة للأمم المتحدة

إحباط تهريب مخدرات عبر مطار الخرطوم

السوداني

حمدوك يعقد اجتماعا اسفيريا مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

(الأشقاء) يتهم الأمة القومي بإعادة إنتاج دولة الإسلام السياسي ويطرح مبادرة تحالف قوى الدولة المدنية

وزير الطاقة السوداني يكشف حقيقة “محول ألتي” الذي اتهمت جهات بسرقته

قرار بتشكيل لجنة إزالة التمكين بالولاية الشمالية

جهاز المخابرات: إعادة هيئة العمليات معلومة غير صحيحة

تزايد مقلق لوفيات كبار السن بالفاشر

وكالة السودان للأنباء “سونا”

وفد مجلسي السيادة والوزراء يشيد بالتزام النوبة والبني عامر والحباب باتفاق الصلح

حمدوك ينخرط في اجتماعات مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

وزير الطاقة والتعدين يبعث برسالة لاهالي التي

امانة مجلس الوزراء :عطلة عيد الفطر من الأحد إلى الخميس

الحزب الشيوعي السوداني يدعو لوحدة قوى الثور

قرار بتشكيل لجنة إزالة التمكين بالولاية الشمالية

والى الشمالية يطمئن على سير عمليات شراء القمح

الشمالية تسلم 170الف جوال قمح للزراعي

2 مليون جوال قمح من الجزيرة تسلم للبنك الزراعي

أمر طوارئ بحظر تداول وبيع وشراء القمح بالجزيرة

والي النيل الازرق يتفقد مستشفى حوادث الاطفال بالروصيرص

رصد 4 ملايين جنيه لفرحة العيد بجنوب الجزيرة

والي الجزيرة يعفي المديرين التنفيذيين بالمناقل والقرشي