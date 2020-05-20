الجيش ينفي وقوع اشتباكات بين قواته وحركات مسلحة في كادقلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فندت القوات المسلحة وجود أي تحركات عسكرية في الاتجاه الجنوبي أو الغربي لمدينة كادوقلي. وقطعت القوات المسلحة بعدم وقوع اي اشتباكات مع أي قوات أخرى عند مداخل عاصمة جنوب كردفان واكدت هدوء الاوضاع وقالت في تعميم في الصفحة الرئيسة للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لا صحة للاشاعات وقواتكم بالمرصاد”.

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