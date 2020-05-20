في ذكرى يوم القدس المقاومة اليوم اقوى .. بقلم محمد عبد...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عشرون عاما مضت على أول تحرير لارض عربية دون مفاوضات ، وبفعل المقاومة تمكن اللبنانيون من طرد العدو من ارضهم ، وإن كان بقى جزء منها محتلا فإن حزب الله الان جاهز اكثر من اى يوم مصى للتصدى الى اى حماقة اسرائيلية وسيظل يحمى ارضه واهله من اى عدوان صهيونى والصهاينة يعلمون ذلك .

مع ذكرى نكبة فلسطين ، ومع الذكرى العشرون لتحرير جنوب لبنان ، ومع ذكرى يوم القدس فإن اى معركة لو نشبت لن تكون كسابقتها مطلقا.

يوم القدس العالمى يأتى اليوم والمقاومة ازدادت قوة وصلابة وتقدما وتحقيقا لانجازات كبرى فى كل شيئ ، فالمقاومة الان هى العارفة والواثقة فى خياراتها ، ومن يوم خطاب بيت العنكبوت الذى ألقاه الامين العام لحزب الله فى الحدود اللبنانية الفلسطينية وعلى مرمى حجر من الجيش الاسرائيلى والى اليوم ظهرت حقيقة اسرائيل بعيدا عن الدعم الامريكى السياسى والمالى والامنى والعسكرى ، وقد اختلف المشهد تماما فبقدر قوة محور المقاومة وشدة بأسه وتحقيقه المزيد من الانجازات هاهى اسرائيل مذعورة تخشى أى مواجهة وهى تعلم انها قطعا لن تكون كاى مواجهة سابقة ، وعلى الرغم من الضجيج والصخب الذى تحاول اسرائيل صناعته للتغطية على فشلها فان العالم بات يعرف ان اى يوم يمضى هو أفضل للمقاومة من الذى سبقه وفى المقابل فاسرائيل تغرق فى المأزق عسكريا وامنيا وسياسيا وتعمل على ترقيع وضعها المهترئ ، وجبهة العدو الداخلية اليوم تشهد ضعفا عاما غير مسبوق وارتباكا يعيشه الجيش الصهيونى و قطعان المستوطنين بشكل عام وهم يعيشون حالة الخوف الكبير من تدحرج الاوضاع يوما الى حرب يعلمون ان حزب الله جاهز الى دك جبهتهم فيها بالاف الصواريخ الذكية الدقيقة فى اليوم ، وإن كامل التراب الفلسطينى المحتل واقع تحت مرمى صواريخ حزب الله وبالتالى فإن كل بنية العدو التحتية ومشاريعه الاقتصادية والخدمية ومواقعه العسكرية ومؤسساته الحيوية ومستوطنات المحتلين كلها يمكن ان تسوى بالارض فى أول يوم للحرب أو لنقل فقط فى اليوم الثانى ، وستشهد دولة الكيان الصهيونى الغاصب مقتل عشرات الالاف من منسوبيها وهى لاتقوى على حدوث جزء قليل جدا من هذا السيناريو ناهيك عن نصفه مثلا .

الصهاينة ايضا يعلمون جيدا ان نقطة تفوقهم فى كل الحروب السابقة والمتمثلة بسلاح الجو لن تكون ابدا بذات الفعالية الماضية ، ويدركون جيدا ان المقاومة باتت تمتلك مايحيد هذا السلاح فى أى حرب قادمة أو على الاقل تقليل فعاليته بدرجة كبيرة .

فى يوم القدس العالمى هاهى اسرائيل اضعف من اى يوم مصى ويتضح جليا هنا معنى كلام السيد حسن نصر الله بان اسرائيل هذه اوهن من بيت العنكبوت ، ويتضح بشكل كامل وللعالم أجمع ان المقاومة هى الاقوى والاعلى كعبا والاشد بأسا.