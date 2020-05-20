موظفون يعربون عن إستيائهم أمام الصرافات الالية

الخليج 365 : خرق مواطنون الاجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة كورونا امام الصرافات الآلية.

ورصدت الصحيفة تدافع عدد كبير من الموظفين نحو الصرافات للحصول علي مرتباتهم قبل حلول عيد الفطر.

وأبدى المواطنون استيائهم من عدم تجاوز مبلغ ألفي جنيه المخصص للسحب بالصرافة.

وكانت مصادر اعلامية قد اعلنت بان وزارة المالية اتفقت مع بنك السودان لزيادة امكانية السحب الى خمسة الف جنيه.

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