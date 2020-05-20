كورونا يُيِّتم (6) أطفال سودانيين في “الشارقة” بوفاة الأب و الأم

التاريخ: 20-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements فجعت أسرة سودانية مقيمة بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة الزوج والزوجة جراء الإصابة بفيروس كورونا ، مخلفين وراءهما 6 أطفال . وبحسب صحيفة المجهر السياسي، أن الزوجة توفيت في يوم 2 رمضان ليلحق بها زوجها علي أحمد “57” عاماً بعد 23 يوماً . وقال “محمد” ابن أخت المرحوم إن خاله كان يعاني من مرض السكر مما جعله يتأثر بإصابته بفيروس كورونا . الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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