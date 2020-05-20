تسجيل (137) إصابة بكورونا و(6) وفيات جديدة وارتفاع حالات التعافي بالسودان

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (137) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تسجيل (6) وفيات، بينما تماثلت (39) حالات جديدة للشفاء.

وذلك حسب التقارير الوبائية ليوم الأحد الموافق 17 مايو 2020 م.

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وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في السودان منذ بداية الوباء إلى (2728) حالة، متضمنة (111) وفاة.

ويتلقي المرضي الرعاية الطبية اللازمة، وهذا و قد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء (286) حالة.

وأفادت الوزارة: بما أننا درجنا على إعلان الحالات المؤكدة معمليآ فإن العدد المعلن في هذا التقرير لا يعكس معدل الحالات اليومي و هو أقل من العدد المتوقع.

وأن العمل جاري لمعالجة كل المعوقات في أسرع وقت حتي يصدر الإعلان الوبائي بصورة يومية منتظمة مطابقة للواقع الوبائي اليومي.

وشددت وزارة الصحة الاتحادية علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)