ضبط شحنة حبوب مخدرة مخبأة في أدوات تجميل وتوقيف متهمين

ضبطت هيئة الجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات (36750) حبة كبتاجون مخدرة معبأة في (أقلام تخطيط حواجب) داخل شحنة مستحضرات تجميل، وصلت مطار الخرطوم الدولي، وألقت القبض على (5) متهمين بينهم أجنبي من دولة عربية متهم رئيس في البلاغ.

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وقال اللواء شرطة حقوقي سامي حامد حريز مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح بحسب صحيفة اليوم التالي: إن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون والتنسيق وتبادل معلومات مع الأجهزة النظرة، وعند وصول الممنوعات إلى مطار الخرطوم تم تشكيل فريق مشترك قام بتنفيذ خطة محكمة واستطاع من خلالها توقيف (5) متهمين بينهم المتهم الرئيس (من جنسية عربية) والوصول إلى الحبوب المخدرة المخبأة داخل شحنة مواد تجميل وبفحصها تم العثور على (36750) حبة كبتاجون المخدرة موزعة داخل أقلام “تخطيط الحواجب”، وتم اتخاذ كافة إجراءات البلاغ تحت المادة (15/ أ) بقسم شرطة الدرجة الأولى بالخرطوم في مواجهة المتهمين، وثمن اللواء سامي التنسيق بين إدارته وجمارك مطار الخرطوم والإدارات والمؤسسات النظيرة في إحباط تهريب هذه الشحنة من المخدرات مؤكدا جاهزية ومقدرة إدارته في حماية البلاد من شرور المخدرات والمؤثرات العقلية والعمل على حماية الاقتصاد الوطني وتقديم المتورطين للعدالة، من جانبه أشاد العميد شرطة الفاتح دهب مدير جمارك مطار الخرطوم بنجاح عملية إحباط إدخال الحبوب المخدرة للبلاد، وأكد على استمرار التنسيق بين هيئة الجمارك ومكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية ذات الصلة مستقبلا لتنفيذ أي مهام مماثلة، وقال إن الحبوب المخبأة بصورة احترافية برهنت على القدرات الأمنية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية التي تعمل على إغلاق الثغرات والمنافذ وإفشال حِيل المجرمين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)