الخليج 365 : إنضمت رابطة المريخ بدبي والإمارات الشمالية، إلى الحراك المريخي الذي يهدف لسحب الثقة من مجلس الإدارة، وأعلنت دعمها الكامل والمطلق للحراك الذي ينتظم الديار الحمراء.

وأصدرت الرابطة عقب اجتماع مساء الثلاثاء بياناً ساخناً تلقت (الصيحة) نسخة منه، أكدت عبره تعليق وإيقاف أي تعاون مع المجلس الحالي، مع التأكيد على استمرار عطاء الرابطة تجاه نادي المريخ الكيان من واقع مسؤوليات الإنتماء إليه.

وأكدت الرابطة أنها قررت توضيح موقفها للرأي العام بعد أن تأكدت من أن المجلس الحالي غير مؤهل لإدارة النادي. المادة السابقة طائرة إماراتية تصل إلى إسرائيل في أول رحلة مباشرة بين البلدين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابطة المريخ بدبي تنضم لحراك سحب الثقة وتعلن وقف التعامل مع المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.