تقرير مسرب يكشف عن موعد توفر لقاح لفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف تقرير مسرب من البنتاغون، أن هناك احتمال استمرار التعامل مع الجائحة من قبل الجيش الأمريكي حتى عام 2021.

حصل موقع “Task & Purpose” على المذكرة، حيث حذر البنتاغون من “احتمال حقيقي” بألا يتوفر لقاح لكوفيد- 19 حتى “صيف 2021 على أقل تقدير”.

وقال التقرير: “أمامنا طريق طويل، مع احتمال حقيقي لعودة كوفيد-19. لذلك، يتوجب علينا الآن أن نعيد تركيز اهتمامنا على استئناف المهام الحاسمة، وزيادة مستويات الجهد، واتخاذ الاستعدادات اللازمة في حالة عودة ظهور كوفيد-19 بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام”.

وعلقت متحدثة باسم البنتاغون، إن “الوثيقة عفا عليها الزمن ورفضت تقديم تفاصيل أكثر”.

وقال مسؤول في البنتاغون، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن “الوثيقة لم يتم نشرها رسميًا، ويمكن أن تشهد تغييرات منذ تعميمها على القوات العسكرية في بداية مايو/ أيار”.

ووفقا للتقرير المسرب “تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنعمل في بيئة كوفيد-19 المستمرة عالميا في الأشهر المقبلة”، و”سيستمر هذا على الأرجح حتى تكون هناك مناعة واسعة النطاق… وبعض المناعة المكتسبة بعد الشفاء من الفيروس”.

وأوصت الوثيقة بزيادة الاختبارات وكذلك توثيق “تتبع ورصد نتائج علاج المصابين بكوفيد-19”.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا، عن تعاطي “هيدروكسي كلوروكين”، وهو دواء للملاريا، رغم التحذيرات الطبية بشأن استخدامه كدواء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

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