إيران توجه رسالة عاجلة إلى إسرائيل… “المقاومة هي الأسلوب الأكثر تأثيرا تجاهكم”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال مستشار رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده “تعتبر المقاومة والصمود العنصر والأسلوب الرادع الأكثر تأثيرا أمام اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني”.

وأوضح عبد اللهيان، خلال المؤتمر الدولي الثاني للقدس الشريف، “أقول بصراحة بأن إيران إلى جانب دعمها المعنوي لقضية القدس لن تتوانى عن تقديم الدعم الاستشاري العسكري للشعب الفلسطيني”.

وأضاف، أن “المقاومة الفلسطينية وقفت على قدميها خلال العقد الأخير وردت على تهديدات الكيان الصهيوني”. المادة السابقة نادي سيمبا التنزاني يتجاهل شيبوب المقالة القادمة تقرير مسرب يكشف عن موعد توفر لقاح لفيروس تقرير مسرب يكشف عن موعد توفر لقاح لفيروس كورونا

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