تفاقم الخلافات بين والي شمال كردفان وقوى التغيير

التاريخ: 20-مايو-2020
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تصاعدت حدة الخلافات بين قوى الحرية والتغيير بولاية شمال كردفان والوالي مما دفع قوى التغيير الى سحب ممثليها في لجنتي الوقود والدقيق.
وبحسب الخطاب الذي تحصلت صحيفة الجريدة على نسخة منه فإن قوى التغيير قد ابلغت حكومة الولاية ووزارة المالية بانهاء تكليف ممثليها الستة في لجنة الوقود والدقيق دون أن توضح اسباب اقدامها على تلك الخطوة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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