شبكة محامي دارفور تُطالب الحكومة بإعلان الفاشر منطقة كوارث صحية

دعت شبكة محامى دارفور، حكومة ولاية شمال دارفور والحكومة الانتقالية بالخرطوم لإعلان مدينة الفاشر وبقية المدن المتأثرة، مناطق كواراث صحية علي خلفية ما وصفته بالارتفاع بالمخيف لعدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بمدينة الفاشر ومدن أخرى بولاية شمال دارفور.

ونادت الشبكة في بيان لها بضرورة التعامل مع الموقف بالمسؤولية والسرعة اللازمتين، بإرسال اتيام طبية وأدوية ومعينات صحية كافية على جناح السرعة لمجابهة الموقف الحرج.

ونوهت إلى ضعف البنية الصحية وتوقعت انهيارها خلال الأيام القليلة القادمة في الفاشر وماجاورها.

ودعت إلي ضرورة لفت نظر منظمة الصحة العالمية بأن مدينة الفاشر ومدن أخرى حولها فى كارثة صحية تتطلب تدخلاً عاجلاً من المنظمة الدولية للسيطرة على الموقف والحد من انتشار المرض إلى الولايات الأخر.

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وناشدت المواطنين الكرام بمدينة الفاشر والقرى المجاورة الالتزام التام بموجهات لجنة الطواري الصحية والبقاء بالمنازل.

من جهته أقر والي شمال دارفور اللواء الركن مالك الطيب خوجلي بحسب صحيفة الجريدة، بأن مدينة الفاشر حاضرة الولاية تعيش هذه الايام حالة عدم استقرار صحي ناتج عن حدوث وفيات مفاجئة بين كبار السن فيها بصورة ملفتة.

وطالب خوجلي في كلمة وجهها إلى مواطني الولاية أمس عبر الإذاعة المحلية بعدم الخروج منها لأي سبب من الأسباب، وناشد خوجلي مواطني المحليات الأخري بضرورة البقاء في محلياتهم وعدم القدوم إلى الفاشر إلى حين التعرف على أسباب ظاهرة الوفيات المفاجئة.

وطالب الوالي جميع الأسر بتكثيف رعايتها الصحية لكبار السن من الرجال والنساء وعرضهم على الأطباء في حالات حدوث أى طارئ صحي، كما ناشد الوالي الأسر في حال حدوث وفيات طارئة بالتبليغ الفوري للسلطات الصحية من أجل تكملة إجراءاتها ومعرفة أسباب الوفاة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)