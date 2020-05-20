بالفيديو: مدير المناهج بالسودان يتهم السعودية بصناعة وتسليح داعش

إتهم د. عمر القراي مدير المناهج السوداني بحكومة الحرية والتغيير المملكة العربية السعودية بصناعة داعش وقال عبر مقطع فيديو قصير متداول على وسائط التواصل، إجابة على سؤال من أين نشأة داعش، قال القراي (كانت هناك مجموعة من الوهابية في العراق خاف عليها السعوديين عندما العراقيين حكمهم شيعة فسلحوها وقوها عشان تقاوم في داخل العراق).

وأضاف القراي المثير للجدل بحسب مشاهدة أخبار الخليج 365 للفيديو المرفق (الجماعة ديل هم الأساس بتاع داعش لأنه البغدادي إنقسم من الناس ديل من الوهابية الكانت في العراق وكون داعش وهي مش اسمها داعش، اسمها الدولة الاسلامية في العراق والشام).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

