الخارجية تدرس مقترحا لخفض دعم السكن لبعثاتها بالخارج

علمت مصادر أن لجانا بوزارة الخارجية تعكف على دراسة مقترح لخفض دعم السكن الذى تقدمه الوزارة لطواقم بعثاتها بالخارج.

وبحسب معلومات صحيفة السوداني، فإن هذا الدعم يختلف حسب الدرجة الوظيفية إذ يترواح ما بين ٥٠℅ في بعض البعثات فيما يصل فى بعضها والتى ترتفع فيها قيمة الإيجارات إلى أكثر من ٩٠%.

وتدعم الخارجية تكاليف إيجار سكن جميع العاملين في بعثاتها عدا الموظفين والعاملين المحليين، فيما تتكفل الخارجية بدفع قيمة إيجار سكن رئيس البعثة.

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وفي عهد النظام السابق، بدأت لجنة ذات العمل لخفض قيمة الدعم الحكومي لطواقم الدبلوماسية إلا أنها تراجعت عن ذلك لأسباب عدة أبرزها أن الخطوة ربما تعرض هولاء الطواقم لمشاكل في مناطق التمثيل، كما أنها تخالف المعمول به لطواقم الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم.

وأوردت الصحيفة في وقت سابق اختلالات في ما يتعلق بإيجار المقار الدبلوماسية ومقار سكن السفراء الذي ظل شاغرا لأشهر فى عدد كبير من السفارات بعد سحب السفراء منها، إلا أن الحكومة ظلت تدفع قيمة إيجاراتها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)