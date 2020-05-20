التاريخ: 20-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة علمت صحيفة السوداني، عن تعرض، القيادي بالنظام السابق ” عبد الرحيم محمد حسين” في معتقله لوعكة صحية حمى وكحة اشتباه إصابة بفيروس كورونا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..| ظهور أعراض اشتباه بـ”كورونا” على المعتقل “عبدالرحيم محمد حسين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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