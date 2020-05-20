اجتماع مصرى سودانى لمناقشة آخر مباحثات ملف سد النهضة

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الأربعاء 20 مايو 2020
عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، اجتماعا اليوم الثلاثاء اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور وزيرى الخارجية والرى ورئيسى جهازى المخابرات للبلدين الشقيقين.
وتناول الاجتماع ملف سد النهضة الإثيوبى من كل جوانبه، وأوضح رئيس وزراء السودان خلال الاجتماع أنه سيجرى اتصالاً برئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.
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