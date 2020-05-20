التاريخ: 19-مايو-2020
30 مشاهدة
اوضح وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، عن حقيقة ما حدث في محطة كهرباء منطقة ألتي، من نقل الشركة لمحول زائد عن حاجة المنطقة، كانت لجان المقاومة بالمنطقة قد قالت أن تمت محاولة سرقته من قبل مجموعة تتبع للنظام البائد، جاء ذلك عبر رسالة قال فيها بحسب صحيفة السوداني : أهلي مواطني مدينة التي العريقة أحييكم تحية الثورة و التغيير و كل ما حملته ثورة ديسمبر المجيدة من معنى و شعار إنساني جميل .. حرية، سلام و عدالة.. و الثورة خيار الشعب .
إن ما حدث اليوم في محطة الكهرباء، لهو أمرُ يحتاج منا توضيحاً انتم احق و اولى به و نعتذر عن عدم ابلاغكم سلفا من قبل عاملينا بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء يوجد بمحطتكم في ألتي محول كهربائي غير مستخدم منذ سنين و زائد عن حوجة مدينتكم.
و من أجل عدالة التوزيع رأينا ان ننقله ليخدم عدداً اخر من القرى المجاورة لكم بالجزيرة، وان الذين أتو اليوم لنقله هم يتبعون لاحدي شركات الوزارة ، فهم ليسوا مخربين و لا سارقين و نأسف للاشتباه الذي حدث، و ان اخذنا هذا المحول فهذا لن يؤثر عليكم و لن ينقص من حقكم في الحصول علي خدمة الكهرباء و لن نتردد ابدا في اجابة اي طلب منكم لتحسين خدمة الكهرباء لديكم،مرة أخرى فان هذا المحول الكهربائي زائد عن حاجتكم و غير مستخدم، و لكم مني كل المودة و الاحترام.
عادل علي ابراهيم
وزير الطاقة و التعدين
الخرطوم ١٩ مايو ٢٠٢٠م
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة يكشف حقيقة “محول ألتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.