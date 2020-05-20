( الوالي) يدحض شائعة امتلاكه لمائة ألف فدان

انتقد جمال الوالي، رجل الأعمال المعروف ورئيس نادي المريخ الأسبق ما يكتبه بعض الإعلاميين حول القضايا العامة ومنها قضيته المطروحة حول تملكه لاراض بمنطقة الباقير، واصفاً هذا الحديث بـ”الساذج”.

و علق “الوالي” على ما كتبه احد الصحفيين على مجموعة “شبكة ام در الإخبارية” على الواتساب بحسب صحيفة السوداني بقوله: سلام لا أدري ربما يكون العنوان للاثارة لشخص ظل يكتب يوميا دون التحقق لا أدري لجهل ام تعمد مع سبق الإصرار.

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اولا: الباقير كلها لا توجد فيها هذه الكمية من الأراضي والحديث عن امتلاكي لمائة الف فدان في هذه المنطقه حديث ساذج مضيفاً: المزرعة كلها مائة فدان فقط ونصيبي فيها كله عشرين فدان وحتي هذه تم بيعها سابقا.

وختم الوالي بقوله: اتق الله أيها الكاتب الكبير وتذكر أن أمانه القلم أصعب من أمانه المال لان المال يسأل عنه صاحبه ولكن هنا تصيب اهل وأبناء وقبيلة بالإساءات حسبنا الله ونعم الوكيل

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)