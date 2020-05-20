الحكومة تقترب من تسوية ملف تفجير السفارتين الأمريكيتين

التاريخ: 19-مايو-2020
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قالت صحيفة وول استريت جورنال الامريكية إن حكومة السودان اقتربت من الوصول الى تسوية مع أهالي الضحايا في قضية تفجير السفارات الأمريكية في كينيا وتنزانيا مما يزيل اهم عقبة في طريق رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بحسب صحيفة السوداني بعد مفاوضات مكثفة ، نعتقد أننا توصلنا إلى تفاهم مشترك مع السودان بشأن معالم اتفاق المطالبات الثنائية في المستقبل” بشأن تفجيرات السفارة وقال أحد مساعدي اعضاء الكونجرس إن الضحايا سيتلقون أكثر من 300 مليون دولار.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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