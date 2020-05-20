مجلس الوزراء: يعلن عطلة عيد الفطر

التاريخ: 19-مايو-2020
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اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان عطلة عيد الفطر المبارك ستبدأ يوم الأحد 24 مايو وتنتهي يوم الخميس 28 مايو على أن يزاول العاملون اعمالهم عقبها في الميقات المحدد، وذلك وفق النظم والقواعد التي تنظم ايام وساعات العمل الرسمية،
ووفقا للضوابط التي تصدرها اللجنة العليا للطوارئ الصحية وهنأت الأمانة العامة بحسب وكالة السودان للانباء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحلول عيد الفطر المبارك، داعية الله أن يعيده وامتنا تنعم بالامن والسلام والاستقرار.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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