التاريخ: 19-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قرر مجلس الأمن والدفاع تعزيز قدرات الشرطة والأجهزة العدلية للعمل على حفظ الأمن، وتكثيف الانتشار الأمني بمواقع النزاعات القبلية واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع وقوعها إلى جانب تكثيف جهود جمع السلاح غير المرخص وخارج نطاق القوات النظامية. Advertisements وقال وزير الداخلية مقرر المجلس الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله في بيان صحفي اطلعت عليه أخبار الخليج 365 ان إن مجلس الأمن والدفاع استمع في اجتماعه الذي عقد اليوم “الثلاثاء” لتقرير حول الأوضاع الأمنية بالبلاد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن والدفاع يقرر تعزيز قدرات الشرطة وتكثيف الانتشار بمواقع النزاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.