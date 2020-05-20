بينهم من تقدم باستقالته.. إعفاء عدد من مديري الإدارات بالصحة الاتحادية

أصدر وزير الصحة د. أكرم علي التوم، قراراً أعفى بموجبه بعض مديري الإدارات بالوزارة.

وأشار القرار إلى أن الإعفاءات جاءت بناءً على النقاش الذي تم داخل مجلس الوكيل مع الوزير بخصوص بعض مديري الإدارات. وتقرر بموجب ذلك إنهاء تكليف مدير الإدارة العامة للسياسات والتخطيط د. محمد علي الحسين، ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية د. شذى سيد أحمد.

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وفي سياق مُتصل، أصدر وكيل وزارة الصحة سارة عبد العظيم حسنين، قراراً أعفى بموجبه مدير إدارة تعزيز الصحة د. نجوى يحيى الحسين من كافة المهام الموكلة إليها كمدير لإدارة تعزيز الصحة.

و حسب صحيفة السوداني ، يذكر أن د. محمد علي الحسين كان قد تقدم باستقالته قبل أكثر من أسبوعين وتبعه عدد من مديري الإدارات بالوزراة ممن تقدموا باستقالة جماعية وعلى رأسهم مدير إدارة الصحة الأولية د. شذى سيد أحمد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)