فيروس كورونا يوجه ضربة قوية قاسية لبناء المساكن في الولايات المتحدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هوى بناء المساكن في الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان، بأسرع وتيرة منذ الاحتفاظ بسجلات، كما سجلت تراخيص البناء هبوطا حادا، وهو ما يبرز مخاوف من أن أزمة فيروس كورونا ستؤدي إلى أعمق انكماش اقتصادي في الربع الثاني منذ الكساد الكبير.

ويضاف التقرير الذي صدر عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى بيانات قاتمة هذا الشهر تظهر فقدان 20.5 مليون وظيفة. وبالإضافة إلى انهيار في مبيعات التجزئة وإنتاج قطاع الصناعات التحويلية، فإن البيانات تشير إلى أن أبريل كان على الأرجح أسوأ شهر حتى الآن في التراجع الحالي لأكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وزارة التجارة إن بناء المساكن هوى بنسبة 30.2 في المئة إلى معدل سنوي قدره 891 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أوائل 2015. ومن حيث النسبة المئوية فإنه أكبر هبوط منذ بدأت الحكومة رصد تلك السلسلة في 1959.

وكان بناء المساكن قد هبط 18.6 في المئة في مارس/ آذار، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وتراجعت تصاريح بناء المساكن 20.8 في المئة إلى وتيرة سنوية قدرها 1.074 مليون وحدة في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2015.