نادي سيمبا التنزاني يتجاهل شيبوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تجاهل نادي سيمبا التنزاني تمديد عقد اللاعب شرف الدين شيبوب خلال الفترة الاخيرة وكان الفريق التنزاني قد مدد عقد أحد نجومه ( اندملا) و يعد من اللاعبين المميزين ومعلوم ان مدرب سيمبا كان يجلس اللاعب السوداني على مقاعد البدلاء قبل تعليق الدوري التنزاني بسبب وباء كورونا.

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