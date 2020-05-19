كورونا يضرب أكثر الأماكن حساسية في مصر ويطال كبار المسؤولين والوضع خارج السيطرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تشهد دولة مصر انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” في قطاعات عديدة في الدولة، ليصيب مسئولين مصريين من بينهم محافظ ورئيس مباحث ومسئول أمني كبير بمطار القاهرة الدولي.

ونشرت وسائل إعلام محلية مصرية خبر إصابة محافظ “الدقهلية” أيمن مختار، بفيروس كورونا، بعد عدة ساعات من الإعلان عن إصابة مدير عام الشؤون البيئية بالمحافظة نفسها.وأوضحت وسائل الإعلام بأنه وبعد رصد المخالطين، تم أخذ عينات من قيادات محافظة الدقهلية، ومن بينهم المحافظ، الذي جاءت نتيجته إيجابية.

وأضافت بأنه تم إخطار وزارة الصحة المصرية بنتيجة التحاليل للسير في إجراءات عزل المحافظ داخل المركز الطبي العالمي، أو بإحدى غرف استراحته الخاصة بالمحافظة.وأوضح المحافظ في مداخلة تلفزيونية على إحدى الفضائيات، كيفية إصابته بالفيروس، مؤكداً تمتعه بصحة جيدة، حيث أن أعراض الفيروس البادية عليه خفيفة للغاية.

وتناقلت وسائل إعلام مصرية مقاطع فيديو لعمليات تطهير مبنى ديوان المحافظة بالدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء، عقب إصابة المحافظ، كما قامت الأجهزة المختصة كذلك بتعقيم مبنى وزارة الموارد المائية والري، وذلك بعد زيارة المحافظ للوزارة يوم أمس الاثنين بعد تأكيد التحاليل إصابته بالفيروس.كما وتأكدت إصابة رئيس مباحث قسم أول الزقازيق المقدم حسين أبو فول، ومعاونه، بفيروس كورونا وتم نقلهما لأحد مستشفيات العزل بالقاهرة، فيما يشتبه بإصابة مأمور القسم نفسه وعدد من الضباط، حيث ألزمتهم السلطات الصحية بالعزل الذاتي لمدة 14 يوماً.وفي نفس الموضوع، أعلن مدير مندوبي الأمن في مطار القاهرة عن إصابته وأولاده الأربعة بالفيروس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موجهاً نداء استغاثة للمسئولين بعد رفض مستشفى غمرة العسكري عزلهم.

وأعلن في وقت سابق بأن فيروس كورونا دخل قطاع مترو الأنفاق بمصر، وتسبب بإصابة ووفاة عدد من العاملين به بحسب وسائل إعلام مصرية محلية.