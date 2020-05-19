شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
علّق الإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي على الهزيمة الكبيرة التي لحقت بجنرال الإمارات في ليبيا الإنقلابي خليفة حفتر بعد تحرير قاعدة الوطية الجوية، معتبراً أن “الدخول في معارك خاسرة والمراهنة على أشخاص فاشلين هو من سوء التقدير والتدبير”.
وطالب “النعيمي” القيادة في الإمارات بأن تراجع حساباتها في خططها في المنطقة.وقال في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر”: “خلاصة ما يحدث اليوم في ليبيا أن البقاء للأصلح، و أن كسب عداوة الشعوب خسارة كبيرة، وأن الأموال التي صرفت ع الفاشلين هي وبالٌ عليكم”.وأضاف في تغريدةٍ ثانية: ” نم في سلام أيها المجاهد البطل عمر المختار فرجال ليبيا اليوم أكملوا مسيرة التحرير، ورسالتك قد انبثت في أرواحهم من جديد “نحن لا نستسلم.. ننتصر أو نموت”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ضربة الوطية .. إعلامي إماراتي يوجّه رسالة لحُكّام بلاده بسبب رهانهم على حفتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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