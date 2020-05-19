تداول خطأ كبير للرئاسة التركية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وقعت الرئاسة التركية في خطأ كبير على صفحتها الرسمية في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وذلك خلال إعلان فرض حظر التجول في البلاد
وخلطت الرئاسة التركية بين وقفة عيد الفطر ووقفة عرفة التي تسبق عيد الأضحى قائلة: “سيتم فرض حظر التجول في جميع الولايات اعتبارا من يوم عرفة إلى اليوم الأخير من العيد”.
وتركت التدوينة لمدة ساعة تقريبا، ولكن تم تعديلها فيما بعد، وجرى حذف كلمة يوم عرفة ليصبح التعديل: ” سيتم فرض حظر التجول في جميع الولايات اعتبارا من يوم السبت إلى اليوم الأخير من العيد”.
وكالات
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