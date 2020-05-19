الغرفة التجارية تحذّر من شح في سلع العيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حذرت الغرفة التجارية من حدوث ندرة وارتفاع في أسعار سلع العيد بسبب اعتزام المصانع التوقف عن العمل خلال الأيام المقبلة لنقص العمالة وظروف الحظر.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حسن عيسى لـ(السوداني) التزام التجار في الأسواق خاصة سوق أم درمان بالتوجيهات الصحية وإغلاق المحلات مشيراً إلى أن بعض الأسواق تعمل بنسبة لا تزيد عن 10٪مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتمديد الحظر لأسبوعين.

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