شح في المواد الخام ومدخلات الإنتاج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دعا المورد أحمد الزعيم، السلطات لفتح المعابر التجارية مع مصر، وقال لـ(السوداني) إن هناك شحاً في المواد الخام ومدخلات الإنتاج، أدى لتوقف بعض المصانع عن الإنتاج. وأضاف: فتح المعابر يسهم في توفير السلع وخفض أسعارها، ويجنب البلاد الدخول في أزمات.

وشدد على إيجابية رفع الدعم عن المحروقات، وضرورة توفير الجازولين لحركة النقل حتى تنساب حركة البضائع من بورتسودان.

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