حظر بيع وشراء القمح خارج الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اصدر اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم أمر طوارئ بحظر التداول بالبيع والشراء ونقل محصول القمح خارج ولاية الجزيرة وذلك إستنادا على القرار الصادر من رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الخاص بحالة الطوارئ الإقتصادية والقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الإنتقالي الخاص بحصر وشراء القمح المحلي علي البنك الزراعي .. ونص الأمر علي حظر التعامل بالبيع والشراء لمحصول القمح بولاية الجزيرة من كافة الجهات وحظر نقل اي كمية من محصول القمح خارج الولاية إلا في حدود الإنتفاع الشخصي ويتم بيع وتسليم القمح للبنك الزراعي السوداني وققا للسعر التركيزي الصادر من الجهات المختصة .وحدد الأمر بأن من يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م واي قانون آخر إضافة لعقوباتالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنواتودفع الغرامة بما لايقل عن 50 ألف جنيه ومصادرة كميات القمح الى جانب مصادرة وسيلة النقل. المادة السابقة لجنة الطوارئ تحذر المواطنين من السفر للولايات أثناء مناسبة عيد الفطر المبارك المقالة القادمة روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن العقوبات المفروضة على سوريا

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