لجنة الطوارئ تحذر المواطنين من السفر للولايات أثناء مناسبة عيد الفطر المبارك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الثقافة والإعلام ، فيصل محمد صالح الناطق الرسمي بإسم الحكومة ان اللجنة العليا للطورئ الصحية تُقدر تفهم الموطنين للاوضاع الصحية بالبلاد، مشيرا الي تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا بولاية الخرطوم بنسبة وصلت الى 80% وببقية الولايات الاخري وزيادة الانتشار في معظم ولايات البلاد .

وقال فيصل في بيان اللجنة العليا للطوارئ الصحية ان اللجنة تحذر المواطنين من السفر للولايات أثناء مناسبة عيد الفطر المبارك لتجنب نقل عدوى المرض لاسرهم واهاليهم لافتا الى أن اللجنه تتفهم تأثيرات الحظر على المواطنين مشيدا بصبر الموطنين وتجاوبهم مع موجهات وزارة الصحة الاتحادية، مثمنا جهود القوات النظامية لتطبيقهم إلاجراءات الإحترازية للحظر حفاظا علي سلامة الموطنين .