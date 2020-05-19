شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال وزير الثقافة والإعلام ، فيصل محمد صالح الناطق الرسمي بإسم الحكومة ان اللجنة العليا للطورئ الصحية تُقدر تفهم الموطنين للاوضاع الصحية بالبلاد، مشيرا الي تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا بولاية الخرطوم بنسبة وصلت الى 80% وببقية الولايات الاخري وزيادة الانتشار في معظم ولايات البلاد .
وقال فيصل في بيان اللجنة العليا للطوارئ الصحية ان اللجنة تحذر المواطنين من السفر للولايات أثناء مناسبة عيد الفطر المبارك لتجنب نقل عدوى المرض لاسرهم واهاليهم لافتا الى أن اللجنه تتفهم تأثيرات الحظر على المواطنين مشيدا بصبر الموطنين وتجاوبهم مع موجهات وزارة الصحة الاتحادية، مثمنا جهود القوات النظامية لتطبيقهم إلاجراءات الإحترازية للحظر حفاظا علي سلامة الموطنين .
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الطوارئ تحذر المواطنين من السفر للولايات أثناء مناسبة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.