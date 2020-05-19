اللواء الشاذلي حامد: جهاز المخابرات العامة يعمل بكامل صلاحياته و أدواته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أوضح جهاز المخابرات العامة أن بعض وسائل الإعلام نشرت خلال اليومين الماضيين معلومات غير صحيحة عن إعادة هيئة العمليات و التخويل للجهاز بسلطات التفتيش و الإعتقال و الإستجواب و هي من صميم واجبات الجهاز .
وأكد اللواء الشاذلي حامد المادح الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات العامة في تصريح لوكالة الانباء (سونا ) حرص الجهازعلى القيام بواجباته وفق القوانين و الصلاحيات المخولة له حفاظا على الأمن الوطني و ذلك بالتنسيق التام مع كافة مكونات المنظومة الأمنية في الدولة.
وطالب المواطنين ومؤسسات الإعلام بعدم الإلتفات لكل أنواع النشر و البث ذات الصلة بالجهاز إن لم يكن مصدرها إحدي مؤسسات الجهاز.
وأضاف الشاذلي أن الجهاز يعمل بكامل صلاحياته و أدواته و بالتنسيق اللازم مع بقية مكونات المنظومة الأمنية لأجل بسط الأمن و قطع دابر المؤامرات التي تحاك للنيل من أمن الوطن و إستقراره و رفاهيته ..
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