الرئيس التاريخي للمريخ ينضم لركب الموقعين على سحب الثقة من المجلس

انضم محمد إلياس محجوب الرئيس الأسبق لنادي المريخ لركب الموقعين لمذكرة سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي كما وقع دكتور عمر محمود خالد وعدد كبير من أقطاب ورموز النادي.

ومؤخرا انطلقت بحسب صحيفة اليوم التالي حملة غير مسبوقة من أبناء النادي من أعضاء الجمعية العمومية للإطاحة بالمجلس بعد فشل ذريع في إدارة النادي.

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وكانت أنباء قد تحدثت عن تكوين وزير الشباب والرياضة الاتحادي آدم كبير لجنة تسيير مؤقتة للتمهيد وتهيئة الأجواء لعقد جمعية عمومية لإجازة النظام الأساسي ومن ثم انتخاب مجلس إدارة جديد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)