معاذ بن البادية : ( أغاني وأغاني ) تم تسجيله في ظروف صعبة وراضي عن حلقة ابن البادية

قال المطرب الشاب معاذ بن البادية إن أسرة الفنان صلاح بن البادية راضية عن الحلقات التي وثقت للراحل وإذا كان هنالك اي شي يمس أو يشوه أغنيات الراحل لما سكت.

وأضاف أن مشاركة عدد من الفنانين الكبار في برنامج أغاني وأغاني هذا الموسم جسدت معاني التواصل بين الأجيال وأتاحت الفرصة للمطربين الشباب للوقوف على تجارب الكبار واﻻستفادة من خبراتهم وتوجيهاتهم خلال فترتي البروفات والتسجيل ،

Advertisements

وقال معاذ بحسب صحيفة السوداني إنه سعيد بالمشاركة الثانية له في أغاني واغاني بعد غياب سنوات مشيرا الى انه برنامج كبير ومؤثر في الساحة الفنية وقد حظي بمشاهدة عالية هذا الموسم نسبة لظروف الحجر المنزلي وقد لمس ذلك من خلال اهتمام الناس بتفاصيل دقيقة جدا وفي ذلك دلالة على أن البرنامج يحظى بمشاهدة عالية رغم أن تسجيله تم في ظروف صعبة بسبب تزامن توقيت ذلك مع حظر التجوال في أيامه الأولى إلا أن أسرة البرنامج اجتهدت وبذلت مجهودا كبيرا وتعامل الجميع بروح طيبة. وشكر إدارة القناة لتوثيقها لجده ابن البادية ولتوثيقها لكل رواد الفن بالبلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)