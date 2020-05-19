محمد عيسي: ارتديت في ( أغاني وأغاني) الوانا احبها و الأذواق تختلف

تم اختيار الفنان محمد عيسى للمشاركة في برنامج (اغاني و اغاني) لأول مرة ،ردد من خلالها اغاني الحفلات و الفرح لشعراء و ملحنين مختلفين.

أجرينا معه هذا الحوار لمعرفة المزيد عن المشاركة..

حدثنا عن مشاركتك؟

مشاركتي و عدد من زملائي الفنانين قمنا بأداء لونية معينة خاصة بأغاني الحفلات الفرح و الحفلات و الثنائيات، مثلا قدمنا أغنية للفنان رمضان زايد (العذاب علي قاسي) و الهدف هو المحافظة على الارث.

هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها في البرنامج؟

نعم..و كان من المفترض أن أشارك في البرنامج في العام ٢٠١٥ لكن كل تأخيرة لخيرة.

ما هي الأسباب في عدم اختيارك؟

لان البرنامج غير خاضع للمعايير و السؤال متروك للجنة الفنية.

ماذا عن الأصوات التي يتم اختيارها للمشاركة؟

انا عمري الفني الآن تجاوز العشرين عاما و لكن تجدين فنانا ظهر في البرنامج و عمره الفني اقل من عام و هناك فنانون ظهروا فقط في البرنامج لم نسمع بهم منهم من استمر و منهم من توقف.

من اختار لكم الاغنيات؟

استاذ السر ترك لنا حرية الاختيار و معي الفنان يوسف البربري بتقديم احدى الثنائيات.

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هل انت راض عن ما قدمت في البرنامج؟

تمام الرضا..وجدت إشادة كبيرة من قامات فنية أمثال محمد سيف و عبدالقادر سالم و محمد حامد جوار بالإضافة إلى الأصدقاء المقربين و سعيد بانضمامي للبرنامج.

لقبك (الدبلوماسي)…من أطلقه عليه؟

أطلقه أحد أصدقائي محمد جمال بوشي بسبب موقف مر بنا تعاملت فيه بدبلوماسية فقال لي (انت دبلوماسي) من وقتها انتشر اللقب و سعيد به كما يحلو لجمهوري و الدبلوماسية سفارة لتقوية العلاقات.

تم انتقاد الالوان الصارخة التي ظهرت بها في البرنامج؟

هي الوان جميلة أحبها و لا اري ما يمنع ارتداءها ،كل شخص حسب مزاجه و ما يحب يرتدي من الالوان المختلفة و كل شخص حسب ذوقه.

جديدك؟

اغنية فيديو كليب بعنوان (بكاي) من كلمات و الحان امجد حمزة.

حوار : محاسن أحمد عبد الله

صحيفة ( السوداني )