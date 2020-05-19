وفد مجلسي السيادة والوزراء يشيد بالتزام النوبة والبني عامر والحباب باتفاق الصلح

اشاد وفد مجلسا السيادة والوزراء الذي ضم الاستاذ محمد الفكي سليمان ومولانا حسن محمد شيخ ادريس قاضي عضوي مجلس السيادة ووزيرة الشباب والرياضة الاستاذة ولاء البوشي، اشادوا بالتزام وحرص وتمسك ابناء النوبة والبني عامر والحباب بتنفيذ وتطبيق اتفاق الصلح القبلي “القلد ” الذي تم التوقيع عليه في العام الماضي بولاية القضارف .

وامتدح الوفد، بحسب وكالة السودان للانباء خلال لقائه بمقر امانة الحكومة، بوفد ابناء النوبة والبني عامر والحباب بحضور والي الولاية اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم، امتدح حرص الجانبين علي نبذ الخلافات والعنف وتفويت الفرصة على دعاة الفتنة والتحريض وبث الشائعات مما انعكس ايجابا على التسامح والتعايش السلمي الذي تشهده الولاية بين جميع مكوناتها خلال الفترة الماضية .

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الى ذلك اعلنت وزيرة الشباب والرياضة الاستاذة ولاء البوشي في تصريح صحفي دعم وزارتها لأي مبادرات مشتركة من شباب النوبة والبني عامر والحباب في مجالات المنافسات الثقافية والشبابية والرياضية بالقضارف. واكدت وزيرة الشباب اهمية تفعيل اللجان والآليات التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ اتفاق القلد، داعية الي تفويت الفرصة على الاطراف والجهات التي تعمل علي تأجيج وخلق ونقل الصراعات والاقتتال من مدينة الى اخرى .

من جانبه اكد والي القضارف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم، التزام حكومة الولاية والقوات النظامية بتحقيق الاستقرار وبسط الأمن وهيبة الدولة والقانون ، داعيا كل مكونات الولاية الى وحدة الصف والكلمة والحفاظ على مكتسبات الثورة ، وما شهدته البلاد من تغيير، قدم فيه الشهداء من ابناء وبنات السودان دماءهم مهرا لتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والسلام والعدالة والتنمية .

وناشد والي الولاية وفد المجلسين، بالعمل علي معالجة ملف التعويضات الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق الصلح بين الجانبين، واعرب عن شكر اهل الولاية لزيارة الوفد والتي تؤكد حرص القيادة للتواصل مع حكومات الولايات والعمل على تحقيق تطلعات وحل مشكلات المواطنين في المجالات كافة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)