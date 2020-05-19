شعبة الذهب تتبرع بمستلزمات طبية لمشفى أمدرمان

التاريخ: 19-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة دعمت شعبة مصدري وتجار الذهب مستشفى أم درمان التعليمي بمكيفات وأسرة وأكسجين لمركز عزل مرضى كورونا بالمستشفى.

وقال الأمين العام للجنة التسييرية لمصدري الذهب عبدالمولى القدال بحسب صحيفة السوداني إن الدفعة الأولى من الدعم سيتم تدشينها في الثانية عشرة من ظهر غدٍ الأربعاء لافتاً إلى أن المبادرة ستستمر لما بعد عيد الفطر المبارك. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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