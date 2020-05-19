إصابة رئيس جنوب السودان “سلفاكير” و”ياوياو” بفيروس كورونا

اكدت مصادر بحكومة جنوب السودان عن اصابة الرئيس سلفاكير ميارديت بفيروس كورونا بعد مخالطته للنائب الأول زعيم المعارضة دكتور رياك مشار والجنرال ياو ياو وقالت المصادر بحسب صحيفة (المجهر) ان الحكومة تكتمت على اعلان اصابة سلفاكير وتم اخضاعه لفحص المعملي واخذ عينه منه واكدت النتيجة ايجابية اصابته بفيروس كورونا نتيجة المخالطة واوضحت المصادر ان اكثر من 58 مسؤول بالحكومة مصابين بفيروس نتيجة المخالطة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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